'Er is slechts één speler die de Ballon d'Or verdient en dat is hij'

Lionel Messi ging in zijn carrière vijfmaal aan de haal met de Ballon d'Or, maar in de laatste vier jaar moest de Argentijnse ster van Barcelona liefst drie keer zijn meerdere erkennen in Cristiano Ronaldo, die de prijs voor de beste voetballer ter wereld won in 2013, 2014 en 2016. Volgens teamgenoot Luis Suárez is Messi echter ook de komende jaren de te kloppen man bij de verkiezing.

"Alle spelers dromen van het winnen van de Ballon d'Or, maar op dit moment is er slechts één speler die het verdient om de prijs te winnen en dat is Messi", zo luidt het oordeel van de Uruguayaan in gesprek met France Football. "Na Messi is de eerste speler die in aanmerking komt Neymar. Hij heeft de kwaliteiten om de prijs te winnen", zo denkt Suárez.

Suárez eindigde zelf nog nooit op het podium bij Ballon d'Or-verkiezing. De dertigjarige aanvaller speelt sinds 2014 voor Barcelona, waarmee hij tweemaal de Spaanse landstitel en één keer de Champions League won. Met de nationale ploeg van Uruguay legde Suárez in 2011 beslag op de Copa América.