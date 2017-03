‘Het mag niet en het hoort niet, maar Ajax is wel te afhankelijk van Klaassen’

Davy Klaassen maakt dit seizoen indruk in het shirt van Ajax. De aanvoerder van de Amsterdammers was in totaal al goed voor zestien treffers en zeven assists. Volgens Valentijn Driessen, journalist van De Telegraaf, is Ajax momenteel te afhankelijk van de aanvallende middenvelder.

“Het mag niet en het hoort niet, maar Ajax is wel te afhankelijk van Klaassen. Kijk zijn cijfers er maar op na, hoeveel assists hij gegeven heeft en hoeveel goals hij gemaakt heeft. Ajax is te afhankelijk omdat Klaassen niet de enige aangewezen man is die de zestien in moet gaan, met drie spelers voor hem”, zegt Driessen in het programma Natafelen met Kees van FOX Sports.

“De spits scoort weinig en dat is niet zo raar met zulke buitenspelers. Geen enkele spits zou scoren bij Ajax met buitenspelers die continu naar binnen gaan”, gaat de journalist verder. “Dus alles komt op dat moment op Klaassen aan. Ik vind ook dat toen Ziyech goed begon op het middenveld, Klaassen een beetje ondersneeuwde. Dat zie je nu wel draaien: Klaassen is eigenlijk veel belangrijker dan Ziyech.”