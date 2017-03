‘Chelsea gaat zich melden en zet concurrent Arsenal voor het blok’

Arsenal en Alexis Sánchez zijn het nog altijd niet eens over een nieuw contract en een transfer lijkt hierdoor komende zomer in de maak. Paris Saint-Germain wordt door de Franse kranten en Engelse tabloids getipt als nieuwe werkgever van de Chileens aanvaller, maar volgens de Daily Mirror gaat Chelsea een poging wagen om hem aan te trekken.

Makkelijk gaat dat niet worden voor the Blues, want Arsenal verkoopt zijn spelers liever niet aan concurrenten uit de Premier League. Eerder liet de club Robin van Persie naar Manchester United gaan en het eerstvolgende seizoen werd hij kampioen met the Red Devils. Toch zal de club uit Londen moeten luisteren naar het aanbod van Chelsea, daar het contract van Sánchez in de zomer van 2018 afloopt. Sánchez wil zijn contract best verlengen, maar eist 350.000 euro per week. Dat bedrag ligt voor Arsenal vooralsnog te hoog.

De relatie tussen Sánchez en zijn ploeggenoten is er sinds vorige week niet beter op geworden. De aanvaller zou van de training zijn weggelopen, waarna er in de kleedkamer harde woorden vielen. Het kostte Sáchez zijn basisplaats voor het duel met Liverpool (3-1 verlies). Ook Manchester City zou azen op de Chileens international, maar zij lijken meer geïnteresseerd in Borussia Dortmund-aanvaller Pierre-Emerick Aubameyang. Naast PSG en the Citizens denken ook Juventus en Atlético Madrid aan het inlijven van Sánchez.