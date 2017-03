Guardiola onthult strategie: ‘Daarom zijn Leroy Sané en Gabriel Jesus hier'

Volgens Josep Guardiola gaat Manchester City komende jaren hoofdzakelijk jonge, veelbelovende spelers aantrekken. Het aantrekken van Leroy Sané en Gabriel Jesus was al onderdeel van deze strategie. Volgens de Spaanse manager worden er alleen oudere spelers gehaald als the Citizens op een bepaalde positie spelers tekort komen.

“We kopen spelers voor de langer termijn. Daarom zijn Leroy en Gabriel hier. Misschien kopen we een jongen van 28 of 29 jaar als we op een bepaalde positie spelers tekort komen. Hij kan er dan drie of vier jaar spelen, maar hoe jonger de speler, hoe beter”, zegt Guardiola tegen City TV. “Volgens mij kan Manchester City trots zijn. Ik ben onder de indruk van de jeugdopleiding.”

“Er zijn vier of vijf spelers die we graag een kans willen geven. De fans willen ook graag jongens uit de eigen opleiding zien”, gaat de Spanjaard verder. “Komende zomer zullen een aantal jongens bij de selectie komen. Mensen kunnen niet verwachten dat we met geld direct resultaten kunnen kopen. Dingen bereiken in het voetbal kost tijd. Geld helpt het misschien iets, maar geeft niet de doorslag.”