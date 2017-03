‘Als PSG vier keer kan scoren in één duel, kunnen wij dat zes keer’

Barcelona wacht een pittige opgave om de volgende ronde van de Champions League te halen. De Catalanen moeten een 4-0 nederlaag tegen Paris Saint-Germain in de heenwedstrijd zien weg te poetsen. Desondanks is het vertrouwen bij Barcelona groot dat er nog van alles mogelijk is.

“Ik wil positief zijn voor de wedstrijd. We willen beter zijn dan PSG en zullen alles moeten brengen in aanvallend en verdedigend opzicht. De laatste tijd zijn we goed in vorm en we hebben ons verbeterd sinds de uitwedstrijd in Parijs”, zegt Barcelona-trainer Luis Enrique op de afsluitende persconferentie. “We zijn optimistisch en ervan overtuigd dat het kan. Waarom ik er in geloof? Als PSG in één wedstrijd vier keer kan scoren, kunnen wij dat zes keer.”

Luis Enrique rekent op de steun van de supporters in Camp Nou. “Ik vraag de fans nu niet kalm te blijven. We moeten een Camp Nou hebben dat uit zijn voegen barst”, stelt de oefenmeester. “We hebben nog nooit zo’n inhaalrace moeten maken, dus het zal een test worden. Als we het zien te redden, zal dat een teamprestatie zijn en geen individuele prestatie van één speler. Zijn we gefaald als we nu uit de Champions League vliegen? Vraag me dat morgen maar na de wedstrijd.”

Ook Luis Suárez is ervan overtuigd dat Barcelona woensdag nog voor een verrassing gaat zorgen. “Als er een team is dat vier keer kan scoren, zijn wij het. We weten wat er op het spel staat. Het is moeilijk, maar niet onmogelijk. We zullen geduldig moeten blijven. Natuurlijk willen we in de eerste minuut scoren, maar we moeten ook onthouden dat er genoeg tijd is. Vanaf de warming-up zullen we gefocust zijn, het is belangrijk dat de fans achter ons staan.”