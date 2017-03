KNVB laat Gözübüyük in Jupiler League fluiten na missen strafschop

De KNVB heeft Serdar Gözübüyük komend weekeinde geen wedstrijd in de Eredivisie gegeven. De scheidsrechter leidt komende maandag de wedstrijd tussen Fortuna Sittard en NAC Breda in de Jupiler League. Bas Nijhuis fluit zaterdag ‘gewoon’ op het hoogste niveau.

Nijhuis kreeg de nodige kritiek te verwerken na zijn optreden in het duel tussen FC Groningen en Ajax. De KNVB heeft hem wel een wedstrijd in de Eredivisie gegeven komend weekeinde. Nijhuis heeft zaterdagavond de leiding over het treffen tussen ADO Den Haag en NEC.

Voor Gözübüyük wacht een speelronde in de Jupiler League. De leidsman miste afgelopen zondag in de wedstrijd tussen FC Utrecht en ADO Den Haag een overduidelijke strafschop en verzuimde Willem Janssen een tweede gele kaart te geven. Het duel tussen koploper Feyenoord en AZ staat onder leiding van Pol van Boekel, terwijl Danny Makkelie Ajax-FC Twente fluit. Kevin Blom is aangesteld als leidsman van de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en PSV.