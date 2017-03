Manchester United vreest Rusland: ‘Draag geen clubkleuren in Rostov’

Manchester United gaat donderdagavond in de Europa League op bezoek bij FK Rostov. De Engelse topclub heeft zijn eigen fans gewaarschuwd voor eventuele rellen in Rusland. Sam Kelleher, eindverantwoordelijke voor de kaartverkoop bij the Red Devils, heeft een brief gestuurd naar alle meereizende supporters met een aantal bruikbare tips.

In de zomer van vorig jaar ging het tijdens het EK in Frankrijk een aantal keer goed mis tussen Russische en Engelse hooligans. Manchester United vreest dat fans uit Rusland wraak willen nemen nu Engelse supporters afreizen naar Rusland.

"Voor uw eigen veiligheid adviseren we om geen clubkleuren te dragen wanneer je in Rostov bent”, zo staat in de brief te lezen. “Verder kunnen jullie best in een groep blijven en niet alleen in de stad rondwandelen. Het zijn niet enkel de uitsupporters die gewelddadig zouden kunnen zijn, ook andere mensen willen misschien revanche nemen voor de rellen op het EK in Frankrijk."