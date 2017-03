FC Kopenhagen niet bang voor Ajax: ‘We doen niet voor ze onder’

Voor Ajax wacht komende week de eerste wedstrijd van het tweeluik tegen FC Kopenhagen in de achtste finale van de Europa League. De Denen zijn met name in eigen huis onverslaanbaar en staan te boek als stugge ploeg. Volgens Mathias ‘Zanka’ Jørgensen is FC Kopenhagen minstens gelijkwaardig aan Ajax.

“We doen niet onder voor Ajax en hebben een hele andere manier van spelen. Die is meer geschikt voor het moderne, Europese voetbal. Ik denk dat het in delen van de wedstrijden tegen Ajax voordeel zal geven”, zegt de voormalig speler van PSV op de website van de UEFA. FC Kopenhagen gaat momenteel ongeslagen aan kop in de Deense Superligaen en kreeg sinds augustus geen doelpunt meer tegen in eigen huis.

“Ik denk dat onze spitsen heel veel energie in de wedstrijd leggen. De stugheid is altijd een kracht van ons geweest”, gaat Kopenhagen-middenvelder William Kvist verder. “We zijn vergeleken met anderen een kleine club, dus we moeten zowel aanvallend als verdedigend alles geven om mee te kunnen. Iedereen weet wat van hem verwacht wordt, maar we hebben ook goede individuele spelers.”

In seizoen 2006/’07 werd Ajax in de voorronde van de Champions League uitgeschakeld door FC Kopenhagen. In Denemarken wonnen de Amsterdammers met 1-2, maar in de ArenA ging Ajax met 0-2 onderuit. Kvist was er destijds al bij als speler. “We hadden de bal nauwelijks, maar we wonnen wel in Amsterdam. Ik kon daarna amper slapen, omdat het zo’n groot ding was dat we Ajax hadden uitgeschakeld en de gedachten bleven door mijn hoofd schieten. Dat was mooi destijds.”