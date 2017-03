Bijval voor Wenger: ‘Moeten niet vergeten wat hij betekend heeft voor Arsenal’

De laatste tijd is er veel kritiek op Arsène Wenger, zeker na de 5-1 nederlaag op bezoek bij Bayern München. Dinsdag wacht de return tegen de Duitsers in het eigen Emirates Stadium. In aanloop naar dat treffen neemt Franck Ribéry het op voor zijn landgenoot. Volgens de aanvaller van Bayern moet men niet vergeten wat Wenger voor Arsenal betekend heeft.