Conte lacht na 'kritiek' op Kanté: ‘Op dat vlak moet hij zich verbeteren'

N'Golo Kanté is een van de steunpilaren van Chelsea dit seizoen. The Blues liggen op koers op kampioen te worden en de Franse middenvelder ontbrak pas in één competitiewedstrijd. Manager Antonio Conte is onder de indruk van Kanté, die afgelopen zomer voor zo'n 36 miljoen euro werd overgenomen van Leicester City.