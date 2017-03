‘De Ajax-spelers hadden de uitslag van Feyenoord beter niet kunnen weten’

Dat het spelen van goed voetbal ook tussen de oren zit, bleek afgelopen weekend wel weer. Na de 2-1 overwinning op PSV een week eerder, ging Feyenoord zondag met 1-0 onderuit tegen laagvlieger Sparta Rotterdam. Waar Ajax eindelijk de kans had om in te lopen op de koploper, kwamen de Amsterdammers niet verder dan een 1-1 gelijkspel op bezoek bij FC Groningen. Sportpsycholoog Raoul Oudejans denkt dat Ajax niet met de druk om kon gaan.

Oudejans, tevens hoofddocent aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, denkt dat de spelers van Ajax de uitslag van Feyenoord tegen Sparta beter niet hadden kunnen weten voordat zij het opnamen tegen Groningen. "Het idee 'nu kunnen we', brengt ook gelijk druk met zich mee. In dit geval hadden de spelers van Ajax de uitslag van Feyenoord misschien beter niet kunnen weten", vertelt Oudejans aan ELF Voetbal. "Om op het hoogste niveau optimaal te kunnen presteren, heb je optimale concentratie en aandacht nodig. Alles moet kloppen. Er hoeft maar iets te gebeuren, om daar een klein beetje van afgeleid te zijn. In dit geval is het mogelijk dat de uitslag van Sparta – Feyenoord heeft meegespeeld bij de spelers van Ajax."

Dat Feyenoord de overwinning op PSV geen goed vervolg kon geven tegen Sparta, zat volgens Oudejans ook tussen de oren. "De winst op PSV zorgde natuurlijk voor veel euforie bij Feyenoord. Spanning en focus zijn optimaal in zo'n topwedstrijd. Er valt heel veel van een ploeg af na zo'n topper. Het is moeilijk om daarna de scherpte weer op te brengen tegen een mindere tegenstander, zoals Sparta. Dan kan een trainer wel waken voor onderschatting, maar het is niet eenvoudig om dat over te brengen."