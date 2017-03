Xavi: ‘Coach van Barça worden is een droom, maar nog niet volgend seizoen'

Luis Enrique maakte vorige week bekend aan het einde van het seizoen te vertrekken als trainer van Barcelona. Xavi heeft de ambitie om ooit trainer te worden in Camp Nou. Maar volgens de middenvelder van Al-Sadd komt volgend seizoen te vroeg, omdat hij zichzelf nog klaar acht voor het hoofdtrainerschap.

“Coach worden van Barcelona is een droom. Ik zit op een pad om het een concreet project te maken. Ik ben bezig om een coach te worden, ik moet mijn trainerspapieren nog behalen”, zegt Xavi tegen Le Parisien. De Spanjaard speelt nu anderhalf jaar in Qatar, bij Al-Sadd, en heeft daar nog een contract tot 2018.

“Ik denk nog steeds als een voetballer in plaats van een coach. Volgend seizoen zal mijn laatste zijn als een speler. Vanaf dan zullen we zien wat er gebeurt”, stelt de middenvelder. “Er zijn een heleboel dingen te leren als het gaat om het omgaan met een kleedkamer met 25 spelers en met een technische en medische staf. Maar Luis Enrique volgend seizoen vervangen is niet mogelijk. Ik moet mijn examens nog halen.”