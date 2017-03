Absentie dreigt voor Feyenoord-smaakmaker na vermeende elleboogstoot

Feyenoord verloor afgelopen zondag van Sparta Rotterdam en dat is mogelijk niet de enige kater die de koploper van de Eredivisie aan die wedstrijd over gaat houden. De aanklager betaald voetbal is namelijk een vooronderzoek gestart tegen Tonny Vilhena, zo weet het Algemeen Dagblad te melden.

Vilhena zou Mathias Pogba in de derby een elleboogstoot hebben uitgedeeld, die vervolgens niet bestraft werd door de arbitrage. Pogba verscheen na de wedstrijd met een pleister op zijn hoofd voor de camera’s: “Vilhena gaf me een elleboogstoot. Het geeft verder niet, het hoort erbij. Het is een mooi souvenir”, reageerde hij na de wedstrijd.

Als hij inderdaad schuldig wordt bevonden is het de vraag hoe lang de Feyenoorder toe moet kijken. Op 2 april treffen de Rotterdammers Ajax in de Amsterdam ArenA en Giovanni van Bronckhorst zal in die wedstrijd zeker een beroep willen doen op Vilhena. De speler en Feyenoord moeten voor woensdag een verklaring aanleveren, waarna de aanklager zal beslissen of er een schikkingsvoorstel wordt gedaan.