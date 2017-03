Onzekerheid bij Achilles’29: ‘Afwachten in welke vijver we kunnen vissen’

Het is voor Achilles’29 geen droomseizoen tot nu toe. De club uit Groesbeek staat troosteloos onderaan in de Jupiler League, met negen punten achterstand op de ‘veilige’ voorlaatste plaats. Dit seizoen degradeert de hekkensluiter namelijk naar de Tweede Divisie en het lijkt erop dat Achilles het eerste slachtoffer wordt.

Sinds dit seizoen is promotie vanuit de Tweede Divisie verplicht, waar het voorheen vrijblijvend was voor de algeheel amateurkampioen. “Laat ik vooropstellen dat ik me niet neergelegd heb bij degradatie. Ik geloof nog in een goede afloop, maar ik steek mijn kop niet drie meter in het zand. We kijken echt wel naar volgend seizoen en moeten binnenkort beginnen met het vormen van de selectie”, zegt technisch manager Frans Derks tegenover de Gelderlander. Door de onzekerheid over volgend seizoen, kan Achilles nog geen selectie samenstellen.

Pas van vier spelers weet het zeker dat ze volgend seizoen in het shirt van Achilles’29 zullen spelen. “Ik heb afgelopen winter wel geleerd dat er genoeg voetballers op deze wereld zijn die bij Achilles willen spelen. Het is alleen afwachten in welke vijver we kunnen vissen. Dat hangt er vanaf of we degraderen”, stelt Derks. “We gaan op dezelfde voet verder. We zijn de laatste jaren veel professioneler gaan werken. Trainen zes keer per week. Dat blijft zo. We zullen in geval van degradatie even moeten landen in de tweede divisie. We zijn niet naïef, het zal echt niet makkelijk zijn om gelijk bovenin mee te doen.”