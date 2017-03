‘Een compliment, Van Gaal kan echt wel beoordelen of je kwaliteiten hebt’

België begint met Anderlecht, AA Gent en Racing Genk met drie deelnemers aan de achtste finales van de Europa League en die laatste twee treffen elkaar in een binnenlands onderonsje. Bij Genk staat sinds januari Albert Stuivenberg aan het roer en voor de coach is het de eerste keer dat hij als hoofdtrainer op eigen benen staat. De 46-jarige Nederlander heeft echter ruimschoots zijn sporen verdiend in de voetballerij.

“Als hoofdtrainer ben ik misschien niet zo bekend, maar ik ben wel al 25 jaar coach. Ik ben op mijn 21e als jeugdtrainer bij Feyenoord begonnen, nadat ik jong werd afgekeurd voor betaald voetbal”, vertelt hij in gesprek met De Telegraaf. Stuivenberg was daarna onder meer hoofd opleidingen in Rotterdam, bondscoach van Jong Oranje en assistent van Louis van Gaal bij Manchester United. Die laatste functie ziet hij als een van de hoogtepunten uit zijn carrière.

Kevin De Bruyne is een van de spelers die zijn opleiding genoot bij Racing Genk

“Dat beschouw ik als een groot compliment. Van Gaal is iemand die zijn sporen heeft verdiend in de voetballerij en heel goed kan beoordelen of je wel of niet kwaliteiten hebt”, vertelt Stuivenberg daarover. Hij mocht van zijn landgenoot de veldtrainingen van de basisploeg leiden, deed de wedstrijdbesprekingen vooraf en na de wedstrijd en voerde veel individuele gesprekken.

Die ervaring, en zijn eerdere ervaringen met jonge spelers, neemt hij nu mee naar opleidingsinstituut Genk: “Dit is een club die het opleiden van jonge talenten in het DNA heeft staan. Toppers als Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne en Divock Origi komen hier uit de jeugd. Als je vanuit die cultuur en filosofie een coach gaat zoeken, dan bewandel je een andere weg dan normaal in de voetballerij, waar vaak wordt gekeken naar de korte termijn”, sluit Stuivenberg af.