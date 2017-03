Ödegaard niet bezig met aandacht: ‘Dat interesseert me eigenlijk ook niet’

SC Heerenveen stuntte afgelopen winter met het aantrekken van Martin Ödegaard. Het Noorse talent moest even zijn draai vinden in Friesland, maar gaat de laatste weken steeds beter spelen. Ödegaard is naar eigen zeggen niet bezig met het verwachtingspatroon rond zijn persoon.

“Van alle aandacht krijg ik eerlijk gezegd niet zoveel mee. En dat interesseert me eigenlijk ook niet. Ik ben hier om te voetballen, dat is wat ik graag doe. Daardoor is het voor mij ook niet moeilijk om me alleen daarop te concentreren”, zegt de achttienjarige middenvelder in gesprek met ELFVoetbal “Voor mijn gevoel gaat het goed. Ik geniet van ons spel. De manier van voetballen in Nederland is precies de manier van voetballen waarvan ik houd. Iedereen hier wil graag de bal hebben.”

De overstap van Real Madrid naar sc Heerenveen was een rigoureuze, maar ook een bewuste stap van Ödegaard. “En speeltijd was voor mij de doorslaggevende factor in mijn keuze voor Heerenveen. Ik wil spelen. Minuten maken. Dat is het belangrijkst. Tot dusver gaat dat heel goed. Wat betreft die aandacht: ik zie het natuurlijk als een compliment dat mensen mij als een groot talent zien. Dat is altijd leuk om te horen. Toch is het belangrijk om niet te veel aandacht te besteden aan wat men over mij zegt.”