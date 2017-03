‘Met een veel mindere selectie doet Feyenoord het natuurlijk geweldig’

De strijd om het kampioenschap leek zondag na de nederlaag van Feyenoord tegen Sparta Rotterdam een nieuwe impuls te krijgen, maar Ajax slaagde er op bezoek bij FC Groningen uiteindelijk niet in om optimaal te profiteren van het slippertje van de aartsrivaal. Keje Molenaar, die voor beide clubs uitkwam, denk echter dat er wel degelijk iets veranderd is.

“Natuurlijk is er veel veranderd in de titelstrijd. Feyenoord heeft zondag echt wel een enorme knauw gekregen. Ik zat in het stadion en kon mijn ogen niet geloven. Zo slecht vond ik Feyenoord”, analyseert hij tegenover het Algemeen Dagblad. “Kijk, ze doen het dit seizoen geweldig, met een selectie die aanzienlijk minder kwaliteit heeft dan Ajax en PSV. Maar tegen Sparta was het onthutsend wat ze lieten zien.” Molenaar miste bij Feyenoord vooral de agressie die de ploeg van Giovanni van Bronckhorst de week ervoor in de topper tegen PSV wel tentoonspreidde.

Over Ajax was hij overigens ook niet te spreken: “Nee, dat was natuurlijk ook niet overtuigend. Maar als die wedstrijd gefloten wordt door een scheidsrechter die gewoon de regels hanteert, wint Ajax. Bas Nijhuis zegt gewoon letterlijk dat hij niet altijd voor kleine overtredingen wil fluiten. Dat kan dus niet.”