‘Bosz kan in Kopenhagen gewoon over steunpilaar in defensie beschikken’

Nick Viergever speelde een hoofdrol in de gewonnen Europa League-wedstrijd tegen Legia Warschau en de verdediger lijkt donderdag in het vervolg van het toernooi ook van de partij te zijn. Viergever viel onlangs uit met een liesblessure, maar volgens De Telegraaf is hij waarschijnlijk fit genoeg om donderdag tegen FC Kopenhagen te starten. Een laatste test zal dinsdag uitsluitsel geven.

Dit is goed nieuws voor Peter Bosz, die met de nodige defensieve kopzorgen toewerkt naar de belangrijke Europese kraker. Joël Veltman en Davinson Sánchez zijn beiden geschorst, waardoor het aannemelijk is dat de zeventienjarige Matthijs de Ligt aan de aftrap zal verschijnen. Jaïro Riedewald viel in de aanloop naar het competitieduel met FC Groningen geblesseerd af, maar lijkt ook gewoon inzetbaar te zijn.

Naast de geschorste verdedigers reist ook Justin Kluivert niet met Ajax mee naar Denemarken. De vleugelspeler sluit aan bij het Ajax Onder-19 van Aron Winter, dat woensdag in de kwartfinale van de UEFA Youth League tegen Real Madrid aantreedt.