‘De Chinese Droom’ - Miljardensponsor neemt wraak na bizarre soap

TIANJIN - China moet een échte voetbalnatie worden en hoopt in 2030 zelfs met de wereldbeker in de handen te staan. “Alleen door voetbal te laten herleven kan China de sportmacht worden zoals nodig is voor de Chinese droom”, zo valt er in het hervormingsplan te lezen dat president Xi Jinping in 2014 presenteerde. Er worden vorderingen gemaakt, want door de enorme investeringen vertrekken steeds meer grote namen naar de Super League en is het Chinese voetbal behoorlijk in de lift komen te zitten. In de rubriek ‘De Chinese Droom’ doet Voetbalzone van tijd tot tijd bericht over het wel en wee in het Chinese voetballandschap. Aflevering IX: over de revanchegevoelens van een sponsor.

Feyenoord krijgt vanaf volgend seizoen een nieuwe hoofdsponsor, want de club uit Rotterdam maakte circa één jaar geleden bekend dat de samenwerking met Opel niet wordt verlengd. Stel je daarom eens het volgende voor: de autofabrikant bedenkt zich tóch en wil niet alleen de hoofdsponsor van Feyenoord blijven, maar wil óók de eigenaar en naamgever van Feyenoord worden. Feyenoord Opel, zo zou die nieuwe club dan moeten heten. De huidige koploper van de Eredivisie wil daar echter niet aan meewerken en daar is Opel weer niet van gediend. Men besluit uit wraak een stadsgenoot over te nemen: Sparta Rotterdam. Met die club hoopt Opel uiteindelijk Feyenoord weg te concurreren.



Axel Witsel transfereerde voor twintig miljoen euro van Zenit Sint-Petersburg naar Tianjin Quanjian en verdient naar verluidt achttien miljoen per jaar in de havenstad.

Bovenstaande passage zou zo afkomstig kunnen zijn uit een script van een stoere film over de wrede wereld die de voetballerij soms kan zijn, maar in China hebben dergelijke taferelen zich nog niet zo lang geleden daadwerkelijk afgespeeld. Alleen waren de hoofdrolspelers toen niet Opel, Feyenoord en Sparta, maar de farmaceutische multinational Quanjian Natural Medicine en de voetbalclubs Tianjin TEDA en Tianjin Songjiang. Het begon allemaal in februari 2015, toen Quanjian Natural Medicine de hoofdsponsor werd van Tianjin TEDA, de huidige werkgever van onder anderen Nemanja Gudelj, John Obi Mikel en Ideye Brown. Dit bedrijf van de 48-jarige Shu Yu Hui zei grootse plannen te hebben met de club.

“Quanjian zal geen mogelijkheid onbenut laten om het Chinese voetbal verder te ontwikkelen en door hard te werken hopen wij dat TEDA binnen drie jaar de Aziatische Champions League bereikt en binnen vijf jaar meedoet aan het WK voor clubteams”, viel er onder meer in het statement te lezen. De supporters van TEDA waren echter allesbehalve blij met de komst van Quanjian. Het bedrijf wordt immers al jaren omgeven door flinke controverse: de positieve eigenschappen van de medicijnen zouden sterk worden overdeven en daarmee zou de consument ernstig worden misleid. Daarnaast wordt Quanjian verdacht van oplichting via piramidespel en zou men op illegale wijze donaties hebben binnengesleept.



Shu Yu Hui tijdens een persconferentie.

De fans lieten op de tribunes regelmatig weten ontevreden te zijn over de nieuwe geldschieter en schreeuwden vanaf de tribunes leuzen als ‘TEDA is van ons!’. Voor Yu Hui was voetbal - zijn favoriete sport - dé manier om het imago van Quanjian Natural Medicine enigszins op te poetsen en met sportief succes hoopte hij dat de band met de fans beter zou worden. Ondertussen werd Yu Hui, zo schreef Tencent Sports in een analyse, geadviseerd om dóór te pakken. ‘Gefortuneerde relaties’ lieten hem weten dat hij moest proberen om een stap verder te gaan dan het hoofdsponsorschap en de club over moest nemen van staatsbedrijf TEDA Holding. Yu Hui ging voor 51 procent van de aandelen, maar de zeven aandeelhouders van de TEDA Holding hadden geen trek in verdere onderhandelingen.

De TEDA Holding stond er naar verluidt best voor open om de club te verkopen, maar dan aan een partij die werkelijk in voetbal geïnteresseerd is en die de vereniging niet gebruikt voor eigen belang. Om aan te tonen wel degelijk serieuze plannen te hebben én om de fans voor zich te winnen, besloot Quanjian rechtsbuiten Ke Sun in de zomer van 2015 voor negen miljoen euro over te nemen van Jiangsu Suning. Dat bedrag betaalde men uit eigen zak. Echter: het bestuur van Tianjin TEDA zat - onder die financiële voorwaarden - helemaal niet op de international te wachten. “Sun zou bij ons tien keer meer verdienen (960.000 per jaar) dan de huidige topspelers. Als de transfer doorgaat, hoe zouden de andere spelers zich dan daaronder voelen?”, zei technisch directeur Chen Jinang. Hij blies de transfer van Ke Sun af.



Ke Sun bij zijn presentatie als speler van Tianjin Quanjian.

Quanjian Natural Medicine, goed voor een omzet van ongeveer 1,3 miljard euro, had eerder al gedreigd dat men als sponsor zou stoppen als de deal niet door zou gaan en men hield woord, want zes dagen later werd de samenwerking met Tianjin TEDA stopgezet. “Wat er ook gebeurt: Quanjian is een bedrijf uit Tianjin en we zullen de sport in deze stad altijd blijven steunen en we zullen de voetbalmarkt in Tianjin ook nooit vergeten”, reageerde vicevoorzitter Deng Fei. En dat deed Quanjian inderdaad niet, want twee weken later nam men tweedeklasser Tianjin Songjiang over. De club ging Tianjin Quanjian heten en dat was nog niet alles, want voorzitter Yu Hui nam rechtsbuiten Ke Sun met zich mee

De preses beloofde op de persconferentie dat Tianjin Quanjian binnen een jaar zou terugkeren in de Super League en zo geschiedde, want onder leiding van Fabio Cannavaro werd de club op doelsaldo kampioen. Luís Fabiano, de ex-spits van onder meer Sevilla, maakte 22 doelpunten in competitieverband en ook spelers als Jádson, Geuvânio en Ke Sun leverden een grote bijdrage aan het kampioenschap. Zo scoorde de veelbesproken aankoop Sun, die inmiddels op 33 interlands voor China staat, acht keer in 26 wedstrijden. Vijf maanden na het binnenslepen van de titel beseft iedereen in China nu dat Tianjin Quanjian een ploeg is om rekening mee te houden, ook in de Super League.



De 43-jarige Fabio Cannavaro heeft inmiddels 22 wedstrijden als trainer van Tianjin Quanjian achter de rug. Hij won er vijftien, speelde er één gelijk en verloor zesmaal.

De blauwhemden trokken onder anderen Axel Witsel en Alexandre Pato aan en legden ook Edinson Cavani, Karim Benzema, Pierre-Emerick Aubameyang en Radamel Falcao aanbiedingen voor. Verder onderhandelde Tianjin over spelers als Kostas Mitroglou, Diego Costa, Raúl Jiménez, Wayne Rooney, Nikola Kalinic en Bas Dost. “Theoretisch gezien is er voor ons geen limiet aan wat we in de zomer kunnen uitgeven, we kunnen gaan voor wie we willen. Sommigen willen echter niet komen; we hebben Diego Costa en andere sterren ook benaderd. We zullen zien wie er gaat komen, maar ik kan je verzekeren dat die spelers van hetzelfde kaliber zullen zijn als Diego Costa”, zei Yu Hui vorige week maandag.

Yu Hui toonde zich al ambitieus toen hij sponsor werd van TEDA en nu hij de baas is van die andere club uit de stad, is dat niet veranderd: hij wil de Aziatische Champions League winnen en meedoen aan het club-WK. Cannavaro weet dus wat hem te doen staat, maar beleefde onlangs een valse start, want de eerste wedstrijd in de Super League ging verloren. Mede doordat Pato een aantal geweldige kansen liet liggen, kon Guangzhou R&F met een 2-0 thuiszege aan de haal gaan. “Ik wil met Tianjin alles winnen. Ik weet dat Guangzhou Evergrande, Shanghai SIPG en Jiangsu goede ploegen zijn, maar we zullen jullie dit seizoen nog verrassen”, zei Witsel kort na afloop. Tianjin hervat de competitie zaterdag in ieder geval met een duel met Shanghai Shenhua en de eerste Tianjin-derby tegen TEDA staat voor 27 mei op het programma. Dat belooft een bijzondere confrontatie te worden.