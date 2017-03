Bendtner verlaat Engeland na halfjaar weer: ‘Ik ben altijd hongerig’

De rentree van Nicklas Bendtner in het Engelse voetbal is beperkt gebleven tot een halfjaar. De Deen verlaat het in de Championship uitkomende Nottingham Forest namelijk per direct voor Rosenborg, zo heeft de Noorse club bekend gemaakt via de officiële kanalen.

“Ik ben nog geen expert wat betreft het Noorse voetbal, maar ik weet dat Rosenborg een stabiele club is die het beste uit zijn spelers weet te halen”, vertelt de spits op de website van zijn nieuwe werkgever. “Dat soort stabiliteit heb ik niet meer ervaren sinds mijn vertrek bij Arsenal en nu zullen we zien of ik dat opnieuw mee kan maken. Ik kan één ding beloven: ik ben altijd hongerig naar meer voetbal, ik ben altijd hongerig om doelpunten te maken.”

Bendtner streek in september vorig jaar neer bij Nottingham, nadat zijn contract bij VfL Wolfsburg in april al was verscheurd. De Deen gold daarvoor als een groot talent bij Arsenal, dat hem uitleende aan Birmingham City, Sunderland en Juventus. Hoeveel Rosenborg precies betaalt voor Bendtner, die in Trondheim een contract voor drie jaar heeft ondertekend, is niet bekend gemaakt.