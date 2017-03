Chelsea tien punten los na treffers Hazard en Diego Costa in derby

Chelsea heeft maandagavond een nieuwe stap gezet naar de titel in de Premier League. De lijstaanvoerder rekende in het Olympisch Stadion betrekkelijk eenvoudig af met stadsgenoot West Ham United: 1-2. De voorsprong op nummer twee Tottenham Hotspur bedraagt nu tien punten. Manchester City kan woensdag op acht punten komen in de thuiswedstrijd tegen Stoke City.

Dankzij een doelpunt van Eden Hazard leidde Chelsea bij rust al met 0-1. Dat was een verdiende voorsprong, ondanks het hoopgevende begin van West Ham aan de wedstrijd. Chelsea nam het initiatief gaandeweg de eerste helft over. The Blues hielden West Ham ook na het openingsdoelpunt in bedwang; de thuisploeg reageerde paniekerig en had na 45 minuten tegen een grotere achterstand aan kunnen kijken. Het doelpunt van Hazard was een van de eerste serieuze kansen van de wedstrijd.

Stofzuiger N'Golo Kanté veroverde de bal op de positie van linksback en schakelde direct om. Hij bereikte Hazard, die samen met Pedro voor een twee-tegen-drie-situatie zorgde op de vijandelijke helft. Het tweetal speelde zich er knap uit. Na een vlotte combinatie mocht Hazard afstormen op keeper Darren Randolph, die hij omspeelde om vervolgens aan te tekenen voor de 0-1. Voor het eerst sinds augustus 2013 was Pedro in drie opeenvolgende competitieduels goed voor een doelpunt of assist.

Chelsea kwam de wedstrijd niet zonder kleerscheuren door.

Via andere counteraanvallen kreeg de ploeg van Antonio Conte voor rust nog mogelijkheden om er 0-2 van te maken. De gewenste tweede treffer viel na rust alsnog. Een corner van Cesc Fàbregas werd verlengd door West Ham-middenvelder Pedro Obiang, waarna Diego Costa van dichtbij Premier League-doelpunt nummer 49 mocht maken. Na een uur zette West Ham volop druk, wat resulteerde in een beslissende ingreep van Victor Moses voor de doellijn en in een gevaarlijke kopbal van José Fonte.

Het was een van de weinig momenten waarop Chelsea echt in de problemen kwam. De koploper bleef verder vrij eenvoudig overeind en leek via Diego Costa op weg naar de definitieve beslissing. De clubtopscorer dwong Rudolph met een schot uit de draai tot een uitstekende redding. West Ham probeerde wel terug te komen in de wedstrijd, maar had veel moeite om door de hechte defensie van Chelsea te komen. Dat lukte pas in de blessuretijd. In het strafschopgebied werd Manuel Lanzini bediend door André Ayew en haalde de Argentijn doeltreffend uit. Het was te laat om de zege van Chelsea in gevaar te brengen.