‘Hij heeft het te laat door, je wil geen probleem van 105 miljoen’

Paul Pogba werd met een prijskaartje van 105 miljoen euro afgelopen zomer de duurste voetballer aller tijden, maar de Fransman weet nog niet honderd procent te overtuigen in het shirt van Manchester United. The Red Devils speelden afgelopen weekend, mede doordat Pogba een grote kans miste, gelijk tegen AFC Bournemouth en Frank Lampard is er nog niet van overtuigd dat de middenvelder dat geld ook echt waard is.

“Hij is geen game changer. Het was een signaal van hun bedoelingen om 105 miljoen uit te geven aan iemand die nog niet ‘af’ is, maar als je een prijskaartje van 105 miljoen euro om hebt hangen, verwacht je meer”, analyseert de Chelsea-icoon tegenover Sky Sports. “Je vraagt je eigenlijk nog steeds af wat voor speler hij precies is. Hij heeft het nog niet helemaal laten zien en is niet iemand die een wedstrijd om kan gooien.”

“Hij heeft die potentie wel, maar het probleem is aan wie je 105 miljoen euro uitgeeft, aan een Luis Suárez, een Cristiano Ronaldo, een Lionel Messi. We moeten op het volgende seizoen wachten om te zien of hij beter gaat worden”, gaat Lampard verder. “Maar ik geloof wel dat hij het in zich heeft. Als je 105 miljoen uitgeeft, wil je geen probleem van 105 miljoen. Ik weet zeker dat José Mourinho een oplossing gaat vinden, maar op dit moment gaat het niet vloeiend.”

“Als Mourinho met twee centrale middenvelders speelt, wil hij ook dat zij meeverdedigen. Pogba loopt zich echter niet uit de naad om weer terug te komen, hij heeft het veel te laat door. Mijn vraag is, hoe vaak je hem in die diepliggende rol wil laten spelen? Michael Carrick is wat mij betreft de man die daar hoort te staan. Je hebt dan deze speler die je wil laten spelen, maar wat is zijn beste positie? Ik zie hem als gretig, misschien wel te gretig.”