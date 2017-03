Sevilla vergeet titelstrijd spannender te maken in Estadio Mendizorrotza

Sevilla heeft nagelaten om de spanning in de top van LaLiga verder te verhogen. De nummer drie van Spanje kon op twee punten komen van koploper Barcelona, maar wist op bezoek bij Alavés niet te winnen: 1-1. Voor de ploeg van Jorge Sampaoli komt daarmee een einde aan een reeks van vijf zeges op rij in officiële wedstrijden.

Sevilla won in 2001 voor het laatst in Estadio Mendizorrotza; bij latere pogingen in 2002 en 2006 stapten los Rojiblancos als verliezers van het veld. Ook ditmaal ging het dus mis, al kwam Sevilla halverwege de eerste helft wel op voorsprong. Pablo Sarabia mocht opstomen op de vijandelijke helft en bediende vervolgens Wissam Ben Yedder, die op het randje van buitenspel stond. Met een harde uithaal in de rechterhoek verschalkte hij keeper Fernando Pacheco. Vicente Iborra liet na om er voor rust nog 0-2 van te maken.

Vlak na de onderbreking kreeg Ben Yedder de mogelijkheid zijn tweede te maken, maar van dichtbij mikte de aanvaller over. Nadien wist Sevilla de aanval van Alavés enige tijd af te slaan. Een kwartier voor tijd kreeg men alsnog het deksel op de neus, toen een voorzet van Óscar Romero van dichtbij werd binnengewerkt door Aleksandar Katai. Sevilla heeft nu 56 punten verzameld. Real Madrid heeft er drie meer en bovendien nog een wedstrijd tegoed. Barcelona staat weer één punt boven De Koninklijke.