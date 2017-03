‘We moeten nog thuis tegen Ajax, die tweede plek is realistisch’

Ajax had zondag na het verlies van Feyenoord tegen Sparta Rotterdam goede zaken kunnen doen in de strijd om de landstitel. De Amsterdammers speelden echter gelijk in Groningen, waardoor PSV de lachende derde werd. De Eindhovenaren wonnen zelf zaterdagavond al eenvoudig van Roda JC Kerkrade, waardoor zij nu nog vier punten achter nummer twee Ajax staan.

Die tweede plek geeft aan het einde van het seizoen recht op deelname aan de voorronde van de Champions League en is daarmee uiterst belangrijk, weet ook Héctor Moreno: “We blijven strijden tot het einde en dan moeten we zien wat ons dat oplevert. We spelen nog thuis tegen Ajax, dus die tweede plek is zeker nog realistisch. Een kans op de Champions League is voor een club als PSV gewoon heel belangrijk”, vertelt hij in gesprek met het Brabants Dagblad.

Moreno meent echter ook dat er aan het begin van het seizoen op iets anders was ingezet: “PSV is een grote club, de mensen verwachten iets van ons. De supporters willen dat we elk jaar kampioen worden.”