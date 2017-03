Jong FC Utrecht houdt punt over aan bezoek van koploper VVV

VVV-Venlo is er maandagavond niet in geslaagd om zich te ontdoen van Jong FC Utrecht. De koploper van de Jupiler League kreeg in de Domstad een flink aantal kansen, maar stapte uiteindelijk met dezelfde stand van het veld af als waarmee de wedstrijd was afgetrapt: 0-0. De Limburgers koesteren nog een voorsprong van zes punten op nummer twee Jong Ajax, dan vrijdagavond wel won.

Jong FC Utrecht voetbalde in de beginfase goed mee en een voorzet van Odysseus Velanas, die in de handen van Delano van Crooij belandde, vormde het eerste voorzichtige gevaar van de wedstrijd. Na twintig minuten spelen dacht VVV op voorsprong te komen, maar Jeff Hardeveld slaagde er nog net in om de bal van de lijn te halen. De bezoekers voerden daarna langzaam maar zeker de druk op en Utrecht ontsnapte na een misverstand tussen Maarten Peijnenburg en Thijmen Nijhuis opnieuw aan een achterstand toen Ralf Seuntjens na liet te profiteren.

Na de onderbreking was de eerste goede kans opnieuw voor de koploper. Clint Leemans zag zijn vrije trap echter in het zijnet belanden. Vito van Crooij dook vervolgens voor Nijhuis op, maar de middenvelder stuurde de bal over de lat van het Utrechtse doel. De twee kwamen even later hardhandig met elkaar in botsing, waarna Van Crooij zich moest laten vervangen. Nijhuis kon wel door en greep goed in bij een kopbal van Nils Röseler. Diep in de blessuretijd zag de doelman vervolgens Seuntjens nog op zich afkomen, maar de spits werd teruggevlagd wegens buitenspel.