‘BBC’ onder vuur: ‘Iedereen verandert hier wekelijks van mening’

Zinédine Zidane wil nog niets kwijt over zijn opstelling in de returnwedstrijd tegen Napoli in de achtste finale van de Champions League. Na de 3-1 zege voor eigen publiek heeft Real Madrid goede uitgangspapieren en het is daarom de vraag of Zidane aantreedt met de sterkste namen. Gareth Bale, Karim Benzema en Cristiano Ronaldo zijn allemaal beschikbaar.

De 'BBC'-voorhoede is de afgelopen weken echter niet gevrijwaard van kritiek gebleven. In de laatste wedstrijd waarin het trio aan de aftrap stond, op 26 februari op bezoek bij Villarreal, moest Real Madrid de winst veiligstellen via een miraculeuze comeback (2-3). Zaterdag ging het een stuk makkelijker bij Eibar (1-4); de geschorste Bale en de geblesseerde Ronaldo ontbraken toen. De Spaanse media vragen zich daarom af of Zidane er goed aan doet 'BBC' in ere te herstellen in Napels.

"Iedereen hier heeft elke week weer een mening", countert Zidane op de persconferentie voor de wedstrijd. "Mensen veranderen om de week van mening. Ik ben blij dat mijn ploeg compleet is, afgezien van de paar spelers die we thuis hebben gelaten. Iedereen mag een mening hebben over wie moet spelen, maar daar maar ik me niet druk om." Zidane verwacht een zware wedstrijd en een fantastische atmosfeer. "Napoli heeft een stadion vol fans die hun team naar voren stuwen, wat mooi is."

"Maar dat is ook fijn voor een tegenstander. De atmosfeer is fantastisch en dat is een extra motivatie voor ons", voegt de Fransman daaraan toe. "Het is een genot om in zulke omstandigheden te voetballen. De voorhoede van Napoli? Daar maak ik me geen zorgen om. We staan tegenover een goede ploeg, maar daar zijn we aan gewend. Ze hebben morgen veel goede spelers aan de aftrap staan, maar wij ook."