Feyenoord-bankzitter denkt aan vertrek: ‘Geen ideale situatie’

Simon Gustafson begon voortvarend aan zijn periode bij Feyenoord, maar dit seizoen moet de 22-jarige Zweed voornamelijk genoegen nemen met een rol op de bank. De middenvelder kwam deze jaargang pas 28 minuten in actie in de Eredivisie en dat was niet waar hij BK Häcken in 2015 de rug toekeerde.

“Het is vreselijk saai. Ik denk dat niemand het leuk vindt om voor langere tijd op de bank te zitten. Je wil spelen, daarom ben je tenslotte voetballer geworden. Tegelijkertijd kunnen er maar elf tegelijk spelen, we moeten professioneel blijven en het team steunen”, doet hij uit de doeken tegenover Fotbollskanalen. “Ik ben hier natuurlijk niet tevreden mee, vooral niet in deze fase van mijn loopbaan.”

“Ik ben 22 jaar en moet eigenlijk elke week spelen. Ik heb echter nog een contract tot 2019. Ik moet ervoor zorgen dat ik er klaar voor ben als het moment zich aandient, maar het is geen ideale situatie”, gaat Gustafson verder. De Zweed genoot in de winterstop de nodige interesse uit het buitenland, maar Feyenoord liet hem niet gaan. Een zomers vertrek sluit hij niet uit: “Ik wil meer spelen en als dat hier niet kan, is dat de beste oplossing. Maar het is uiteindelijk aan Feyenoord.”