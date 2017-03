VIDEO - Tévez blinkt uit met goal en assists bij Shanghai Shenhua

Carlos Tévez heeft voor de eerste keer de schijnwerpers op zich weten te vestigen in de Chinese Super League. De bestbetaalde speler ter wereld nam tegen Jiangsu Suning het voortouw voor zijn nieuwe club Shanghai Shenhua en was met een doelpunt en twee assists een belangrijke factor in de 4-0 overwinning voor Shanghai.