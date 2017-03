Galatasaray wendt met tien man op het nippertje puntverlies af

Galatasaray is er een week na de verloren topper tegen Besiktas maar net in geslaagd om aan nieuw punterverlies te ontsnappen. De grootmacht uit Istanbul kwam op een comfortabele 2-0 voorsprong tegen Antalyaspor, maar kon niet voorkomen dat de tegenstander uit de badplaats terug kwam tot 2-2. Eren Derdiyok kopte diep in de blessuretijd de verlossende 2-3 tegen de touwen.

Bruma en Josué openden na twee minuten al bijna de score, maar de laatstgenoemde slaagde er niet in om een pass van de buitenspeler te promoveren tot doelpunt. Twintig minuten later had het duo meer geluk, toen Bruma indribbelde, combineerde met zijn Portugese ploeggenoot en de bal vervolgens langs Saso Fornezzi schoot. De Sloveen moest tien minuten daarop de bal na een raket van Erin Derdiyok opnieuw uit het net vissen en de bezoekers leken op rozen te zitten. Antalyaspor deed via Mbilla Etame vlak voor rust echter wat terug, waardoor Galatasaray met een 1-2 voorsprong de kleedkamer in ging.

Igor Tudor moest vanaf de tribune, hij werd na een half uur weggestuurd wegens aanmerkingen op de arbitrage, na de thee echter toekijken hoe zijn ploeg de voorsprong weer vlot uit handen gaf. Deniz Kadah zette Antalyaspor op gelijke hoogte en ondanks een aantal aardige kansen slaagde Cimbom er niet meer om het net te vinden. Een rode kaart voor Bruma leek de hoop van Galatasaray definitief de grond in te slaan, maar Derdiyok stond en de laatste seconden op de goede plek om een vrije trap binnen te knikken.