PSV strikt 14-jarig talent: ‘Wilde spelen voor PSV, Feyenoord of Ajax’

PSV heeft zich met het oog op de toekomst versterkt met Milan Beumer. Het veertienjarige talent verlaat De Graafschap volgend seizoen voor de jeugdopleiding van de Eindhovenaren en zal aansluiten bij het Onder-16 elftal van de regerend landskampioen.

Beumer ging in eerste instantie succesvol voor twee dagen op stage bij PSV, waarna hij voor een vijfdaagse proefperiode terug mocht komen en in die tijd ook drie wedstrijden afwerkte. In een van die proefwedstrijden onderscheidde hij zich met drie goals en vier assists en dat heeft hem nu een overstap naar de Nederlandse top opgeleverd.

“Ik wilde altijd al graag uitkomen voor een topclub als PSV, Feyenoord of Ajax. Nu ik de overstap maak naar PSV, wordt een droom werkelijkheid”, vertelt de jongeling over zijn overstap aan de Stentor. Voordat hij bij De Graafschap actief was, kwam Beumer uit voor Voorwaarts Twello, FC Twente en Schalkhaar.