Ajax op zoek naar uitdoelpunt: ‘We geven thuis heel weinig kansen weg’

Voor Ajax wacht komende donderdag in de achtste finale van de Europa League een bezoek aan FC Kopenhagen. Met een doelpunt in de Deense hoofdstad zouden de Amsterdammers zichzelf een goede uitgangspositie bezorgen voor de return. Dat zal echter een behoorlijk karwei worden, want de Denen krijgen in eigen huis heel weinig doelpunten tegen.

Op 20 augustus incasseerde FC Kopenhagen voor het laatst een tegendoelpunt in het eigen Telia Parken. Ook in de Champions League hielden de Denen in iedere thuiswedstrijd de nul. Volgens trainer Stale Solbakken is het belangrijk om deze reeks in stand te houden. “Dan hebben we een goede uitgangspositie. En als we dan ook nog zouden scoren, zou het helemaal goed zijn”, stelt Noorse oefenmeester tegenover Ritzau.

“Wie er favoriet is, is moeilijk te zeggen. Ik denk dat het ongeveer fifty-fifty is”, gaat Solbakken verder. “Doorgaans staan we tegenstanders thuis heel weinig kansen toe. Dat lukte ook in Europa. Dat is een verdienste van de hele ploeg. Iedereen weet op elk moment wat hij moet doen en geeft ook defensief alles. De speelwijze is er echt ingeslepen, de spelers kennen die van binnen en buiten.”