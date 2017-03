‘PSV kan vogelvrij voetballen en de druk is minder dan bij Feyenoord en Ajax’

Door het puntverlies van Feyenoord en Ajax keerde PSV afgelopen weekeinde weer een beetje terug in de titelrace. Volgens oud-PSV’er Danny Koevermans zijn de Eindhovenaren nog niet uitgeschakeld voor het kampioenschap. Hij denkt dat de druk in Rotterdam en Amsterdam veel hoger zal zijn.

“PSV is zeker nog niet kansloos. Ze moeten lekker hun wedstrijden spelen en blijven winnen”, zegt Koevermans tegen Omroep Brabant. “De buitenwacht heeft zich er al min of meer bij neer gelegd dat het hem dit jaar niet gaat worden. Dus ze kunnen vogelvrij voetballen en de druk is bij hun in vergelijking met Feyenoord en Ajax veel minder.”

Koevermans ziet Ajax voorlopig nog wel als titelfavoriet. “Maar daar dacht ik vorige week anders over en volgende week wellicht ook weer. Er komen heerlijke weken aan waarin de beslissing gaat vallen”, stelt de oud-spits, die een tip heeft voor Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst. “Als ik trainer van Feyenoord zou zijn, speelde Dirk Kuyt vanaf nu iedere wedstrijd. De druk en de hunkering bij die club om eindelijk weer eens een titel te pakken is enorm groot. Die druk is het grootste gevaar voor Feyenoord. Kuyt is zo'n speler die met zijn ervaring van enorm belang kan zijn voor het hele team om daar tegen opgewassen te zijn.”