Elia: ‘Ik zou wel bij Twente of Feyenoord mijn carrière willen beëindigen’

Eljero Elia is inmiddels anderhalf jaar terug in Nederland en heeft het naar zijn zin bij Feyenoord. De aanvaller sluit niet uit dat hij zijn loopbaan bij Feyenoord afsluit, maar heeft nog altijd een goed gevoel bij FC Twente. Een andere club in Nederland zit er volgens Elia niet meer in.

Op de vraag of hij nog voor een andere Nederlandse club zou tekenen, reageert Elia stellig. “Dat zou ik niet meer doen. Ik zou wel bij Twente of Feyenoord mijn carrière willen beëindigen. Maar er zit nog zoveel rek in en ik voel me nog zo sterk, dus ik wil zo lang mogelijk spelen”, zegt de aanvaller in gesprek met PlugTV. Elia speelde in het buitenland voor Hamburger SV, Juventus, Werder Bremen en Southampton.

“Je moet pas naar het buitenland gaan als je er rijp voor bent. Ik dacht dat ik er rijp voor was, maar het pakte anders uit. Ik kwam in Italië terecht, niet bij zomaar een club. De grootste club van Italië, Juventus”, stelt Elia. “Ze kiezen eerder voor een Italiaanse jongen dan voor jou, als jij niet iets extra's hebt. Mijn hoofd was toen zo heet, dus je voetbalt tegen jezelf. Je wilt weg en kunt niet weg, omdat ik dat seizoen al voor twee clubs had gespeeld. Dat maakte me helemaal gek. Ik had alleen steun van mijn vrouw en kids.”