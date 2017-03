Zlatan en Mings worden aangeklaagd na elleboogstoot en kopschop

Zlatan Ibrahimovic en Tyrone Mings zijn door de tuchtcommissie aangeklaagd voor ‘vermeend gewelddadig gedrag’, zo laat de FA in een statement weten. De aanvaller van Manchester United en de verdediger van Bournemouth hebben tot dinsdagavond de tijd om te reageren op de aanklacht.

Mings ontsnapte zaterdag aan een rode kaart nadat hij op het hoofd van Ibrahimovic was gaan staan, al ontkende hij na afloop voor de camera van Sky Sports dat er opzet in het spel was: “Dat zou ik nooit doen, dat zit niet in mijn spel. Ik houd ervan om harde en sportieve tackles aan te gaan, maar het bewust niet spelen van de bal hoort niet bij mij.”

Ibrahimovic leek later in het duel wraak te nemen op Mings, want hij deelde de back bij een kopduel een elleboogstoot uit. Zowel de Zweed als de Engelsman kreeg geen kaart van scheidsrechter Kevin Friend, maar het valt dus niet uit te sluiten dat het duo alsnog bestraft wordt.