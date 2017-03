VZ Talentscout - Vijftienjarig wonderkind wil Schotland veroveren

Met pen en papier in de hand en tientallen scouts hijgend in de nek struint Voetbalzone wekelijks de internationale velden af. Wie zijn de sterren van de toekomst, welke talenten moeten absoluut in de gaten gehouden worden? Ons volgende doelwit: Billy Gilmour, middenvelder uit Schotland.

Scouts van onder meer Ajax, Benfica en Bayern München hadden hun weg vorige week gevonden naar Edinburgh. In het treffen tussen Schotland Onder-16 en Kroatië Onder-16 ging de meeste aandacht uit naar de dertienjarige Karamoko Dembele, het wonderkind van Celtic dat al debuteerde bij de beloften. Toch zullen de scouts ook een andere naam hebben genoteerd in hun notitieboekje; die van Billy Gilmour.

De vijftienjarige aanvoerder van Schotland Onder-16 speelt voor Rangers FC en wordt begeerd door clubs als Barcelona, Chelsea, Arsenal, Manchester City en Manchester United. Gilmour doet niet onder voor zijn ploeggenoot bij de jeugdploeg van Schotland, want de talentvolle middenvelder trainde eind januari voor het eerst mee met het eerste elftal van the Gers.

Zo stond aanvoerder Lee Wallace op een woensdagochtend plotseling met iemand op het veld die veertien jaar jonger is dan hij. Toen Wallace bij Hearts debuteerde in het Schotse profvoetbal, was Gilmour net vier jaar oud geworden. Het is Rangers FC er alles aan gelegen om het toptalent in huis te houden. Trainer Mark Warburton, toen nog manager van de Schotse topclub, was onder de indruk van de jonge middenvelder.

great experience training with the first team? Een bericht gedeeld door Billy Gilmour (@billygilmourrr) op 24 Jan 2017 om 11:16 PST

“Billy is een heel getalenteerde speler en ik ben er zeker van dat diverse grote clubs hem in de gaten houden. Het is aan ons om hem te laten zien dat hij een kans krijgt in het eerste elftal. Als je naar een competitie als de Premier League kijkt, is het voor jonge spelers ontzettend moeilijk om daar door te breken. Ik heb het idee dat we hem hier kunnen houden, zodat hij zich kan ontwikkelen en uiteindelijk het eerste elftal kan halen. Als dat zo is, krijgt hij binnen drie of vier jaar alsnog zijn transfer naar een grote club”, liet Warburton optekenen in de Daily Record.

Volgens kenners zal Gilmour al voor zijn zeventiende verjaardag zijn debuut maken in de hoofdmacht van Rangers FC. Daarnaast bood Adidas hem een sponsorcontract aan, wat ongebruikelijk is voor een speler op zijn leeftijd. “Er zijn een aantal spelers die door hun clubs uit hun comfortzone worden gehaald en Billy is er daar één van. De sleutel voor jonge spelers is om beter te worden en dat kan door ze in een hogere leeftijdscategorie te laten spelen”, sprak Brian McLaughlin, bondscoach van Schotland Onder-16.

???? Een bericht gedeeld door Billy Gilmour (@billygilmourrr) op 22 Nov 2016 om 1:23 PST

Gilmour speelt al in een hogere leeftijdscategorie, want hij werkte dit seizoen zijn wedstrijden af voor de Onder-17 en de Onder-20 van Rangers FC. Tijdens het bekerduel tegen Morton, afgelopen maand, zat Gilmour al bij de selectie van het eerste elftal. Interim-manager Graeme Murty overwoog de middenvelder afgelopen weekeinde opnieuw op te nemen in zijn selectie voor het bekerduel tegen Hamilton. Gilmour mag door zijn leeftijd alleen maar in de Schotse beker voor het eerste elftal uitkomen, maar maakte zijn debuut voorlopig nog niet.

“We zaten laatst in de kantine en ik zag hem met Kenny Miller, Lee Wallace en Wes Foderingham over voetbal praten. Toen dacht ik: bij hoeveel clubs in Engeland of Schotland gebeurt dit nu met iemand van vijftien jaar oud? Dit is best uniek”, zei Murty tegen de Herald Scotland. “Maar deze jongen heeft het voor elkaar gekregen. Hij is mentaal nog niet zo ver, maar kan met zijn techniek al mee met het eerste elftal. Als hij zo doorgaat met zijn progressie én zijn studie, zijn moeder is daar erg streng op, dan krijgt hij snel een kans.”

Rangers FC heeft overigens ook geen keuze. Het moet Gilmour wel betrekken bij het eerste elftal, want dat is de enige manier om te voorkomen dat de middenvelder naar een Europese topclub trekt. Chelsea zou hem zelfs al een rondleiding op haar trainingscomplex Cobham hebben gegeven. Gilmour lijkt zelf tevreden bij Rangers, zo liet hij via Twitter weten na zijn eerste training met de ‘grote jongens’. “Geweldige ervaring om met het eerste team te trainen.”

Naam Billy Gilmour

Geboortedatum 11 juni 2001

Club Rangers FC

Positie Aanvallende middenvelder

Sterke punten Aanname, techniek, inzicht