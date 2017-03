Wenger ontkent kleedkamerruzie: ‘Jullie moeten de kranten vullen’

Arsène Wenger ontkent dat hij in de kleedkamer ruzie heeft gehad met Alexis Sánchez. De manager liet de aanvaller tegen Liverpool op de reservebank plaatsnemen en de Chileen zou zijn onvrede daarover luid en duidelijk hebben laten horen.

“Ik weet daar niets van”, zei Wenger maandagmiddag op een persconferentie. “De berichtgeving is volledig onjuist, maar ik begrijp dat jullie de kranten moeten vullen en dat respecteren wij. En als je geen wedstrijden wint, dan staan er niet altijd verhalen in die kloppen. Mijn relatie met Alexis is gewoon eerlijk en normaal.”

Of Sánchez in de zomer misschien vertrekt, daar kon de Fransman tijdens de persbijeenkomst geen duidelijkheid over geven: “Hij heeft nog een contract voor vijftien maanden, dus iedere beslissing zal afhangen van Arsenal en van niemand anders.” De 28-jarige Sánchez scoorde dit seizoen al twintig keer in 35 officiële wedstrijden voor Arsenal.

