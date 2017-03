‘De drie belangrijkste duels werden beslist door fouten van scheidrechters'

Afgelopen weekend vond speelronde 25 plaats. Voetbalzone-verslaggever Justus Dingemanse trekt wekelijks langs de velden om te zien wat er zich daar afspeelt en om na afloop te praten met de hoofdrolspelers. Op maandag vertelt hij Voetbalzone over de wedstrijden, interviews en meest opvallende momenten van het weekeinde!

Justus, waar ben je wezen kijken?

Nou, omdat titelkandidaten Feyenoord en Ajax op bezoek gingen bij clubs uit het rechterrijtje leek het me wel een mooi moment eens bij ADO Den haag te gaan kijken op bezoek bij FC Utrecht. Dat was een boeiend gevecht, maar de uitslagen in Rotterdam en Groningen waren natuurlijk enorm verrassend. Met nog negen duels te gaan wordt het zowel onderin als bovenin razend spannend. Philip Cocu zal nog wel eens zwetend wakker worden van de wedstrijd tegen Feyenoord vorige week, want winst daar had de top drie op 60, 59 en 58 punten gezet.

Wat was het wedstrijdbeeld in De Galgenwaard?

In de eerste helft klapte ADO Den Haag er stevig bovenop en kreeg in de beginfase een paar uitstekende mogelijkheden. Door knullig balverlies van Ramon Leeuwin kwam ADO via Dion Malone op 1-0. Richairo Zivkovic scoorde de gelijkmaker op aangeven van Giovanni Troupée en daarmee stond de eindstand al voor rust op het scorebord. FC Utrecht was in de tweede helft wel veel sterker, maar wist dat in de score niet uit te drukken. Overigens mochten de Domstedelingen niet klagen, want Serdar Gözübüyük had in de eerste helft duidelijk een strafschop moeten geven na een overtreding van Robin van der Meer op Guyon Fernandez in de zestien waarbij de bal niet eens geraakt werd. Een gevoelige tik voor ADO Den Haag die bij winst op plek vijftien was beland en nu onderaan blijft staan.

Vorige week was je enthousiast over Giovanni Troupée. Hoe speelde hij?

Hij speelde een prima wedstrijd en gaf een assist. Het is moeilijk te geloven dat hij nog maar achttien jaar is en hij heeft echt een waanzinnige drive. AZ scheen in de winterstop al geïnteresseerd te zijn, maar ik kan me bijna niet voorstellen dat er komende zomer geen ploeg op de stoep staat om hem op te pikken. Na de wedstrijd vroeg ik hem zelf ook nog even naar zijn ontwikkeling en hoewel hij de aandacht leuk vindt, bleef hij uiterst politiek correct.

Dan de verrassing van het weekend: Sparta versloeg grote broer Feyenoord.

Het feit dat Sparta doordeweeks nog met krachten gesmeten gehad in een poging de finale van de KNVB Beker te bereiken, maakt deze prestatie des te knapper. Hoewel veel analisten vonden dat de winst verdiend was, had Feyenoord 69% balbezit en werd er natuurlijk een loepzuivere goal over het hoofd is gezien. De bal was zichtbaar over de lijn en voor de vermeende overtreding die er aan voorafging werd niet gefloten. Je zou denken dat voor de waarneming van dit doelpunt geen technische hulpmiddelen nodig waren met de grensrechter op de achterlijn, maar niets bleek minder waar. Na afloop stak Karim El Ahmadi echter vooral de hand in eigen boezem.

Dit was voor Ajax natuurlijk het ideale moment om eens flink te profiteren..

Absoluut, maar na zeven winstpartijen op rij lieten ze uitgerekend deze week de punten liggen. Overigens had ook hier de scheidsrechter weer een belangrijk aandeel, want voorafgaand op de goal van FC Groningen maakte Bryan Linssen een overtreding op keeper André Onana. Daarnaast gebruikte Samir Memisevic in de eerste helft twee keer zijn handen in de zestien om Amin Younes af te remmen, dus het zat de Amsterdammers niet bepaald mee. Memisevic werd er in de tweede helft overigens alsnog door Bas Nijhuis afgestuurd wegens inkomen met gestrekt been. Desalniettemin werden dit weekend de drie belangrijkste duels van zowel de kampioenskandidaten als de nummer laatst beslist door scheidsrechterlijke dwalingen en dat is best kwalijk. Peter Bosz weet de nederlaag achteraf echter vooral aan een gebrek aan scherpte.

Tot slot, wat viel je nog meer op dit weekend?

SC Heerenveen ondernam dit weekend maar liefst 23 doelpogingen en Martin Ødegaard creëerde zes kansen, zo berekende Opta. Helaas voor de Friezen werd het toch gewoon 2-2 tegen Go Ahead Eagles. PSV won overtuigend met 4-0 van Roda JC en Héctor Moreno maakte alweer zijn vierde en vijfde doelpunt van het seizoen. De achterstand op Feyenoord is nu weer acht punten, maar lijkt met nog negen duels te gaan te groot om te overbruggen. De Eindhovenaren hebben op papier wel het makkelijkste programma van de top drie en krijgen Ajax nog op bezoek dat op dit moment nog vier punten voorstaat. AZ blijft intussen kwakkelen en speelde voor de derde keer op rij met 1-1 gelijk tegen clubs uit het rechterrijtje waardoor FC Utrecht een voorsprong van drie punten behoudt.