Hendrix: ‘In voetbal is weinig te plannen en ver vooruitkijken doe ik nu niet’

Voor Jorrit Hendrix is dit seizoen vooral een bijrol weggelegd bij PSV. Afgelopen zaterdag kwam de middenvelder in het duel tegen Roda JC vijftien minuten voor het einde in het veld. Daarin kon Hendrix, kind van de club, rekenen op de steun van het Eindhovense publiek.

“Ik ben met die steun wel blij en denk dat de mensen weten dat ik altijd alles geef wat ik heb”, zegt Hendrix in gesprek met het Eindhovens Dagblad. Hij lijkt geduld te moeten hebben tot volgend seizoen. “Ik vind dat we de focus op de komende negen wedstrijden moeten houden en wat er volgend jaar gebeurt, zien we daarna. In voetbal is weinig te plannen en ver vooruitkijken doe ik nu niet.”

“Of ik nu wel in de basis zou spelen, heb ik deze week gewoon afgewacht”, gaat de middenvelder verder. PSV herstelde zich met een 4-0 overwinning van de nederlaag bij Feyenoord een week eerder. “Het waren voor ons geen makkelijke dagen, na de mokerslag van vorige week. De knop moest om en dat kostte een aantal dagen voor iedereen. Dat we de eerste dagen na het verlies tegen Feyenoord wat stil waren, is heel logisch. De teleurstelling was groot.”