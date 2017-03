Bondscoach volgt Armenteros: ‘Alleen Zlatan haalt dat, maar die heeft bedankt’

Samuel Armenteros presteert dit seizoen uitstekend en scoorde al vijftien keer in het shirt van Heracles Almelo. De goede prestaties blijven in Zweden niet onopgemerkt. Bondscoach Janne Andersson zat tijdens het duel tussen Ajax en Heracles op de tribune, waardoor de eerste interland voor de aanvaller lonkt.

“Met de beker erbij 15 doelpunten in 21 wedstrijden is geen verkeerd gemiddelde. Geen andere Zweedse speler haalt dat. Alleen Zlatan Ibrahimovic, maar hij heeft bedankt voor de nationale ploeg”, zegt Armenteros tegenover ELFVoetbal. “Ik weet dat de bondscoach vorige week bij de uitwedstrijd tegen Ajax op de tribune zat. Ik heb hem niet gesproken na afloop. Ik begreep uit zijn reactie in de Zweedse media dat hij tevreden over mijn prestatie was.”

Eind maart speelt Zweden tegen Wit-Rusland (WK-kwalificatie) en tegen Portugal (vriendschappelijk). “Het is mooi om te horen dat hij me volgt. Ik weet dat ik op zijn lijst sta. Maar of dit een gevolg heeft voor de komende interlands, weet ik niet”, stelt de spits. “Eerst was ik meer bezig met mooie acties. Ik wilde de beste speler op het veld zijn. De bal op het middenveld ophalen, drie spelers voorbijgaan en dan scoren. Als je ouder wordt, ga je beseffen dat zo'n actie even bij de supporters en media blijft hangen en dan wordt vergeten. Doelpunten zijn feiten. Die blijven altijd zichtbaar.”