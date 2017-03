Chelsea krijgt groen licht voor investering van bijna 600 miljoen euro

Niets lijkt de verbouwing van Stamford Bridge nog in de weg te staan. De burgemeester van Londen, Sadiq Khan, heeft maandag groen licht gegeven voor de investering van circa 580 miljoen euro. Dat melden diverse Engelse media. De capaciteit gaat omhoog van 41.600 naar 60.000 man; het stadion moet voorafgaand het seizoen 2021/22 klaar zijn voor gebruik. In de tussentijd moet Chelsea zijn thuiswedstrijden elders afwerken.

Er komen 13.374 extra plekken voor supporters, terwijl het aantal business seats wordt verdubbeld naar 9.200. Khan spreekt van een 'kroonjuweel van de sport in Londen'. De burgemeester is tevreden met het 'hoogwaardige en spectaculaire design'. "Londen is een van 's werelds grootste sportsteden en ik ben blij dat we het nieuwe stadion van Chelsea kunnen toevoegen aan ons scala aan sportarena's. Ik ben ervan overtuigd dat dit nieuwe stadion voetbalfans over de hele wereld gaat aantrekken", citeert de Engelse pers.

Het nieuwe stadion wordt ontworpen door Herzog & De Meuron, het architectenbureau achter onder meer de Allianz Arena in München. Het stadion krijgt een heel andere uitstraling dan het huidige Stamford Bridge. Tijdens de verbouwing wordt bijvoorbeeld aarde verwijderd, zodat het nieuwe veld onder het grondniveau terechtkomt. Bovendien komen er ondergrondse ingangen voor thuis- en uitsupporters. Voor de bouw van het stadion worden gebouwen in de nabije omgeving van Stamford Bridge gesloopt.

Op dit moment hebben zes competitiegenoten een grotere stadioncapaciteit dan Chelsea. Bij de oplevering van het nieuwe White Hart Lane in 2018 voegt ook Tottenham Hotspur zich bij dat rijtje. Het is nog onzeker waar Chelsea tot aan 2020 gaat voetballen. Wembley is een serieuze optie, maar daar is ook Tottenham volgend seizoen actief. Verhuizing naar het Twickenham Stadium, een rugbystadion in het zuiden van Londen, is als alternatief geopperd. Wanneer die knoop wordt doorgehakt, is nog niet bekend.