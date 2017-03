‘Nijhuis werkt willekeur in de hand en dat is even erg als partijdigheid’

Valentijn Driessen is niet te spreken over de stijl van scheidsrechter Bas Nijhuis. De arbiter staat veel toe op het veld, wat er zondag toe leidde dat een overtreding van Bryan Linssen op André Onana niet werd waargenomen voorafgaand de 1-0 van FC Groningen tegen Ajax. "Waar zijn spelregels voor als ze worden genegeerd door de aangewezen man om ze te handhaven?", vraagt de columnist zich af.

Nijhuis maakte volgens de chef voetbal van De Telegraaf meerdere fouten: Ajax zou een aantal keer recht hebben gehad op een strafschop. "Nijhuis floot niet, want: 'er was geen protest’. Nee, dank je de koekoek; bij het geringste protest wappert hij met geel", schrijft Driessen. "Nijhuis was in Groningen vooral druk bezig zijn reputatie te bevestigen van arbiter die altijd laat doorspelen."

In de ogen van de columnist blijft een overtreding een overtreding. "En daarvoor moet worden gefloten, ook door Bas Nijhuis. Zaak is dat de onzichtbare, zwakke scheidsrechtersbaas Dick van Egmond dit Nijhuis acuut aan zijn verstand brengt in plaats van hem een pluim te geven", vervolgt Driessen. "Met zijn manier werkt Nijhuis willekeur in de hand en dat is net zo erg als partijdigheid. Zelfs als je dat ’eerlijk’ over twee ploegen verdeelt."