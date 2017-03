VIDEO - Tienersensatie Mbappé blinkt uit met dubbelslag voor Monaco

AS Monaco boekte zondagavond een 4-0 overwinning op Nantes en Kylian Mbappé had met twee treffers een groot aandele in die klinkende zege. Met 18 jaar en 2 maanden is de Fransman nu de jongste speler van de afgelopen dertig seizoenen met tien doelpunten in de Ligue 1.