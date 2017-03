‘Door de mooie zege van PSV zijn ze in Rotterdam en Amsterdam zenuwachtig’

Na de nederlaag tegen Feyenoord leek PSV uitgeschakeld in de titelstrijd, maar afgelopen weekend werd het perspectief iets rooskleuriger. Door puntverlies van Feyenoord en Ajax is de tweede plaats binnen handbereik, terwijl de achterstand op de koploper uit Rotterdam is verkleind tot acht punten. Willy en René van de Kerkhof geloven weer een klein beetje in het kampioenschap.

"Door de mooie overwinning van PSV zijn ze in Rotterdam en Amsterdam zenuwachtig geworden", citeert Omroep Brabant de broers. Willy spreekt van een 'geweldige' wedstrijd van PSV tegen Roda JC Kerkrade (4-0). "En dan nog puntenverlies voor Ajax en Feyenoord, dat geeft de burger moed! Twee van zulke weekenden en we staan wel heel dichtbij."

René blijft realistisch: hij noemt acht punten tot Feyenoord een groot gat. "Als je realistisch bent, wordt Feyenoord gewoon kampioen. Maar er kan nog veel gebeuren want Feyenoord moet nog naar sc Heerenveen en Ajax." Willy kijkt eerst naar de tweede plaats. "Die vier punten achterstand op Ajax moet overbrugbaar zijn."