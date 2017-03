‘Hier word ik nog gezien als jongen en bij Ajax was al een ervaren speler’

Riechedly Bazoer verliet Ajax in januari voor VfL Wolfsburg. Hij kwam terecht bij een club die het dit seizoen moeilijk heeft en vorige week van trainer veranderde. Andries Jonker is aangesteld en dat lijkt goed uit te pakken voor de Nederlander. Afgelopen weekend kreeg Bazoer een basisplaats tegen FSV Mainz (1-1) op het middenveld naast Luiz Gustavo.

“Ik heb na zijn aanstelling heel goed met Andries Jonker gesproken”, legt Bazoer uit in gesprek met De Telegraaf. “Hij vindt me een goede voetballer en zei wat hij van me verwachtte. Al kort na zijn komst kreeg ik het gevoel dat ik zou starten. Vanaf donderdag werd dat nog eens bevestigd tijdens de tactische trainingen.”

De twintigjarige Bazoer stond tegen Mainz pas voor de derde keer in de basis bij Wolfsburg. “Hoe gek het misschien ook klinkt: twintig jaar oud zijn, is in Duitsland iets anders dan een twintigjarige zijn in Nederland”, klinkt het. “Hier word ik nog gezien als jongen en bij Ajax was ik met meer dan 70 officiële duels al een ervaren speler.”

Het eerste halve seizoen van Bazoer in de Bundesliga staat in het teken van wennen. “Ik volg Duitse les en moet me aanpassen aan het spel in de Bundesliga. Het niveau is vele malen hoger. Een balletje aannemen en rustig om me heen kijken, is er echt niet meer bij. Dit half jaar is acclimatiseren. Volgend seizoen moet mijn jaar worden.”