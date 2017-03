‘De KNVB heeft geld zat en moet voor alle clubs hulpmiddelen betalen’

Alfons Groenendijk is witheet over het optreden van Serdar Gözübüyük in de wedstrijd tussen FC Utrecht en ADO Den Haag (1-1). De arbiter zag een duidelijke overtreding van Robin van der Meer op Guyon Fernandez in het strafschopgebied over het hoofd, terwijl hij Willem Janssen tot tweemaal toe spaarde na zware overtredingen. Groenendijk stelt voor om op alle velden gebruik te maken van technologische hulpmiddelen.

In het bekertoernooi experimenteert de KNVB al met een videoscheidsrechter. Vorige week werd daardoor een doelpunt van AZ geannuleerd in de bekerwedstrijd tegen SC Cambuur. De Kuip is het enige stadion in Nederland met doellijntechnologie. De hulpmiddelen kosten tonnen en het gros van de Eredivisieclubs heeft daar geen budget voor. Om rechtlijnigheid te houden, moet de KNVB volgens Groenendijk ingrijpen.

"We vinden die hulpmiddelen toch allemaal zo geweldig? Voer ze dan gelijk maar overal in, want dit is gewoon willekeur. De KNVB heeft geld zat. Of de bond dan zelf technische hulpmiddelen voor alle clubs moet faciliteren? Ja, natuurlijk! Ik denk dat alle coaches het daar over eens zullen zijn", aldus de trainer van ADO, die bijval krijgt van Erik ten Hag. "Ik ben het met Fons eens en ik denk dat alle andere coaches dat ook zullen zijn", stelt de oefenmeester van FC Utrecht in De Telegraaf.