City-aanvaller maakt indruk: ‘Als ik hem zie spelen moet ik aan Bale denken’

Leroy Sané is bezig aan zijn eerste seizoen bij Manchester City en de Duits international maakt indruk in Engeland. Voormalig Manchester United-verdediger Phil Neville ziet gelijkenissen tussen de Duitse buitenspeler en Gareth Bale in zijn jone jaren bij Tottenham Hotspur. Sané lijkt helemaal gewend aan de Premier League en was in de afgelopen elf wedstrijden zes keer trefzeker.

“Als ik Sané zie spelen dan moet ik aan Gareth Bale denken toen hij van Southampton naar Tottenham ging”, zegt Neville tegen de BBC. De 21-jarige aanvaller heeft indruk gemaakt op Neville. “Aan het begin van het seizoen dacht men nog dat hij te jong en te zwak zou zijn en niet gemaakt was voor het Engelse voetbal.”

“Sané kan een sensationele speler worden”, vervolgt Neville. “De manier waarop hij speelt, met zo veel snelheid en de manier waarop hij zijn tegenstanders passeert...” Sané was afgelopen zondag nog trefzeker tegen Sunderland, het duel dat met 2-0 werd gewonnen.