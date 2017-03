Controversiële politicus in Rusland wil sport maken van hooliganisme

Igor Lebedev heeft andermaal van zich doen spreken in Rusland. De politicus, lid van het uitvoerend comité van de Russische voetbalbond en de voorzitter van de extreemrechtse LDPR, stelt voor om hooliganisme te legaliseren en er een officiële sport van te maken.

Lebedev heeft de regels voor 'draka', het Russische woord voor 'gevecht', al opgesteld. Twee groepen van twintig ongewapende hooligans zouden het gevecht met elkaar aangaan in een stadion. "Rusland zou een pionier zijn in een nieuwe sport. Fans arriveren en kunnen gevechten uitkiezen. Ze krijgen meteen antwoord: uitdaging aanvaard. Ze kunnen elkaar vervolgens op een afgesproken tijd ontmoeten in een stadion", licht de politicus toe op de website van zijn partij.

Tijdens het EK in Frankrijk deed Lebedev ook controversiële uitspraken over hooliganisme. "De jongens verdedigden de eer van hun land en staan niet toe dat de Britten op de een of andere manier ons vaderland vernederen", zei hij na confrontaties tussen Engelse en Russische supporters. "Onze fans moeten vergeven en begrepen worden."