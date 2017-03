‘RB Leipzig wil contractplannen Ajax op korte termijn dwarsbomen’

RB Leipzig is volgens ESPN de belangrijkste gegadigde om Daishawn Redan over te nemen van Ajax. De zestienjarige aanvaller wordt in verband gebracht met Manchester City, Manchester United en Paris Saint-Germain, maar de nummer twee van Duitsland zou de beste papieren hebben om Redan binnen te halen.

De B-junior, die al geregeld uitkwam voor Ajax Onder-19, wordt omschreven als one of the most exciting young talents this season. Hij staat al op negentien doelpunten en dus hoopt Ajax de jongeling spoedig vast te leggen. Redan is vorige maand zestien geworden en mag dus een profcontract tekenen. "Dat contract komt eraan", beloofde de jeugdinternational onlangs.

"De club weet wat ik wil en dat is het eerste halen. Ik wil de vaste spits van Ajax worden", liet Redan verder weten. Leipzig denkt echter dat de belofte op andere gedachten te brengen is. ESPN beroept zich op bronnen in Duitsland, die hebben aangegeven dat die Roten Bullen dicht bij het aantrekken van Redan zijn.