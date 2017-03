Cruijff doet voorspelling over trainerschap Barça: ‘Ze hebben hun les geleerd’

Jordi Cruijff is niet verrast door het naderende vertrek van Luis Enrique bij Barcelona. De technisch directeur van Maccabi Tel Aviv noemt Barcelona 'misschien wel' de mooiste club om voor te werken, maar typeert de baan als trainer in Camp Nou als een 'non-stop stressjob'. "Als trainer heb je dag in, dag uit te maken met stress."

De druk om te winnen, de verplichting om mooi voetbal te spelen, de lokale pers en de media uit Madrid spelen allemaal een rol, somt Cruijff op in zijn column voor De Telegraaf. Tussen 1994 en 1996 was de Nederlander actief als speler bij Barcelona; zijn vader Johan was er tussen 1988 en 1996 trainer. Cruijff voorspelt dat Barça op zoek gaat naar een oud-speler om het trainerschap over te nemen.

"Iemand die de hele sfeer rond de club kent en de manier van spelen zelf heeft ondergaan.", legt Cruijff uit. Hij stelt dat Xavi over twee jaar een interessante optie zou zijn geweest. "Maar wie weet komt het daar ooit nog eens van", schrijft de Amsterdammer. "In ieder geval heeft Barcelona z’n les geleerd met trainers die niet aan deze voorwaarden voldeden. Want wie niet het DNA van de club heeft, begint eigenlijk aan een bijna onmogelijke opgave."