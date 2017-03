‘Alexis passeren is het Ruud Gullit-moment van Arsène Wenger’

Het is kommer en kwel bij Arsenal. The Gunners verloren drie van de laatste vier competitiewedstrijden en zaterdag baarde Arsène Wenger opzien, door Alexis Sánchez te passeren tegen Liverpool (3-1 nederlaag). De Chileen mocht na rust weliswaar invallen, maar zou gekrenkt zijn door de beslissing en aast nog nadrukkelijker op een vertrek. Volgens Jamie Redknapp heeft Wenger een levensgrote fout gemaakt.

De analist noemt het passeren van Sánchez het 'Ruud Gullit-moment' van Wenger. "Ruud liet Alan Shearer bij Newcastle United op de bank in de Tyne–Wear derby en dat werd uiteindelijk zijn ondergang. Drie dagen na die 2-1 nederlaag nam hij ontslag. Als het slecht gaat, worden trainers soms wanhopig."

"Wenger zal erop wijzen dat Sánchez slechts twee keer heeft gescoord en twee assists gaf in twaalf uitwedstrijden tegen ploegen uit de top zes", vervolgt de oud-speler van onder meer Liverpool in de Daily Mail. "Maar als je zo'n grote beslissing neemt en je beste speler passeert in zo'n belangrijke wedstrijd, dan moet je winnen. Arsenal speelde Liverpool zaterdag in de kaart en Wenger kan daar grote spijt van krijgen."